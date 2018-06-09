В Британии депутатам запретили спать на заседании

Не дремать, не говорить громко и не выкрикивать с места. Такой запрет получили депутаты палаты лордов в Великобритании, пишет The Times.

Ранее в парламентской конвенции говорилось, что депутаты не спали, а "давали глазам передышку". К тому же, членам верхней палаты парламента разрешалось делать вид, что они внимательно слушают.

Однако представитель правительства в верхней палате отметил, что в последние месяцы поведение лордов не соответствовало стандартам.

В новом распоряжении даже перечислили примеры засыпания во время заседаний, громкие разговоры и выкрики с места.

Напомним, в январе депутат от Консервативной партии Великобритании Десмонд Свейн уснул во время дебатов о Brexit.