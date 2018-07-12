Не терял времени: мошенник украл деньги у Деми Мур

Известная голливудская актриса Деми Мур стала жертвой мошенников. Значительную сумму украли из ее банковской карты.

Как сообщает TMZ, мошенническую схему реализовал 35-летний американец.

Он обманом завладел банковской карточкой Деми Мур и потратил с нее 169 тысяч долларов.

Прокуроры рассказали, что мошенник обратился к American Express с заявлением, что актриса потеряла свою банковскую карточку и хочет получить новую.

Когда процедура восстановления счета состоялась, голливудской актрисе отправили новую карточку. Однако злоумышленник смог ее перехватить. Пока мошенника разыскивали, он не терял времени и тратил деньги.

Американца сумели выследить благодаря камерам видеонаблюдения. Его задержали. Сейчас мошенник находится в тюрьме Лос-Анджелеса.