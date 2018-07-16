Под Черновцами произошла масштабная авария

Вблизи Черновцов произошла масштабная авария. Там столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Черновицкой области.

В результате аварии грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками. На участке полностью перекрыли движение транспорта.

Спасатели срезали металлические отбойники, используя специнструмент. После этого они с помощью пожарного автомобиля отбуксировали два грузовика.

Впоследствии движение на данном участке дороги было восстановлено.