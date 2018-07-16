Под Черновцами произошла масштабная авария

Под Черновцами произошла масштабная авария98Читать новость на украинском
Вблизи Черновцов произошла масштабная авария. Там столкнулись 9 автомобилей: 7 легковых и 2 грузовых. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Черновицкой области.
В результате аварии грузовые автомобили оказались зажатыми между дорожными отбойниками. На участке полностью перекрыли движение транспорта.
Спасатели срезали металлические отбойники, используя специнструмент. После этого они с помощью пожарного автомобиля отбуксировали два грузовика.
Впоследствии движение на данном участке дороги было восстановлено.