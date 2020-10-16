Галкин потроллил Зеленского

Елена Кордунова Видео 14:56, 16.10.2020 Обновлено: 14:57, 16.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского

Огромную очередь скорых засняли возле больницы Киева. Фото

В "Слуге народа" заявили, что украинцы удивятся спонсорам всенародного опроса

Швейцария ввела санкции против России из-за Крымского моста

В России выдали, что британская вакцина от COVID-19 превратит людей в обезьян