ЧМ-2018: Австралия объявила России дипломатический бойкот

На чемпионат мира по футболу в России официальная делегация от Австралии не приедет. Поддерживать команду от имени государства будет только посол.

Такое заявление сделала глава МИД Австралии Джули Бишоп, пишут СМИ.

По словам министра, дипломатический бойкот никак будет касаться спортсменов.

Напомним, в апреле 46 депутатов Европарламента подписали письмо, где призвали правительства стран Евросоюза объявить дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 официально объявили Великобритания и Исландия.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.