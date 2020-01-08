МАУ отменяет все рейсы в Иран: заявление генерального директора авиакомпании
Генеральный директор авиакомпании МАУ Евгений Дыхне сделал заявление о катастрофе украинского самолета в Иране.
"Нами принято решение отменить все полеты в Иран на неопределенный срок. Авиакомпания сейчас выполняет все международные процедуры, связанные с подобными событиями. Создается специальным органом расследования комиссия для работы на месте. Авиакомпания МАУ также примет участие в работе комиссий", - заявил Дыхне.
По сообщениям авиакомпании МАУ вероятность ошибки пилотов является минимальной, поскольку самолет набрал необходимые 2400 метров высоты для безопасного продолжения полета.
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