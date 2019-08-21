''Матрица 4'': Голливуд подтвердил официально

Руководитель голливудской кинокомпании Warner Bros. официально сообщил о выходе четвертой части культового фильма "Матрица".

В 1999 году первая кинолента американо-австралийского производства вызвала настоящий фурор в мире кино. Фильм до сих пор входит в 20-ку самых лучших фильмов сервиса IMDb.

Издание Variety сообщает, что съемки новой части "Матрицы" начнуться в 2020 году. Сценаристом и режиссером стала одна из сестер Вачовски (которые еще не так давно были братьями Вачовски) - Лана. Помощниками Ланы Вачовски числятся Олександр Хемон и Девид Митчел.

"Мы невероятно рады вернуться в мир Матрицы вместе с Ланой Вачовски. Ведь она настоящий визионер – неповторимый и подлинный творец-кинематографист. Мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует следующую главу во вселенной Матрицы", – заявил председатель правления Warner Bros. Тоби Эммерих.

СМИ также подтвердили участие актеров Киану Ривза и Керри-Энн Мосс, которые сыграли главные роли в предыдущих частях "Матрицы"

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