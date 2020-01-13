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13 января • обновлено в 14:42
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Массовые протесты в Иране продолжаются: сообщают о раненых и погибших

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Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала жестокий разгон митингующих иранской полицией.

"Протесты возникли из-за того, что власти Ирана три дня врали и только потом признали свою вину. Здесь надо вспомнить, что совсем недавно происходили протесты после убийства Сулеймани, и они были направлены в обратную сторону, то есть против Америки, против внешнего врага. И много экспертов в то время говорили, что иранские власти решили проблему с революционными настроениями", - заявила Осмоловская.

Она также добавила, что сейчас трудно будет доказать, намеренно или случайно иранцы сбили украинский самолет, однако политический мир будет пытаться максимально получать свои дивиденды от случившегося.

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Юлия Осмоловская
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