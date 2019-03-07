Масштабные обыски у Гладковских и Рогозы: Obozrevatel News в 15:00 от 07.03.2019

НАБУ проводит масштабные обыски

НАБУ проводит масштабные обыски. В частности у Олега и Игоря Гладковских и Андрея Рогозы, которые фигурируют в расследовании журналистов о хищении средств в оборонке. Об этом на брифинге сообщил директор бюро Артем Сытник.

Громкое задержание в Харькове

Заместителя директора одного из департаментов Харьковского горсовета задержала сегодня Служба безопасности Украины. Его подозревают в государственной измене и работе на ФСБ России. Подозреваемый во время допроса признался в преступлении. В СБУ объяснили: чиновник имел доступ к различным источникам информации, а потому собирал и передавал России данные.

ЕС дал Британии 48 часов на размышления

Двое суток на размышление дал Брюссель Лондону. Правительство Британии срочно предоставить руководству ЕС новые предложения соглашения по Brexit. Европейские чиновники пообещали работать на выходных и без перерыва в случае, если получат от британского правительства план по выходу из ЕС.

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