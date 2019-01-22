Масштабное ДТП на Днепропетровщине - Заседание по делу Зайцевой - Новый план Терезы Мэй - новости на ObozTV

Масштабное ДТП под Днепром. На трассе на трассе Днепр - Кривой Рог столкнулись около 10-ти автомобилей. В аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура, которую развернуло на дороге.

Очередное заседание по делу Елены Зайцевой. На суде, который начался час назад, должно свидетельствовать врач-нарколог Елена Федирко. Именно она проводила экспертизу Зайцевой после смертельной аварии в Харькове и обнаружила признаки наркотического опьянения.

Новый план Brexit представила премьер Великобритании Тереза Мэй. Правда, он мало он чем отличается от предыдущего.

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