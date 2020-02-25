Масленица: кулинарный эксперт о рецептах блинов

Кулинарная эксперт Наталья Левензон в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала празднование всемирного Дня блинчика и праздник Масленицы в Украине.

"Сегодня все придерживаются правильного питания, и поэтому в блинах мы тоже пытаемся как-то что-то менять. Заменить мы можем белую пшеничную муку. Я даже дома заменяю на цельнозерновую, можно рисовую, можно гречневую, кукурузную. Можно смешивать муку пополам, можно добавить в тот же блин для цвета сок свеклы, он выходит красный. Можно разнообразить это. Я больше использую подсолнечное масло, но для вкуса сливочное масло дает кремовый привкус, который подсолюнечное не даст. Поэтому делаю пополам", - заявила Левензон.

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