Главная Новости
25 февраля • обновлено в 19:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Масленица: кулинарный эксперт о рецептах блинов

123
Читать материал на украинском

Кулинарная эксперт Наталья Левензон в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала празднование всемирного Дня блинчика и праздник Масленицы в Украине.

"Сегодня все придерживаются правильного питания, и поэтому в блинах мы тоже пытаемся как-то что-то менять. Заменить мы можем белую пшеничную муку. Я даже дома заменяю на цельнозерновую, можно рисовую, можно гречневую, кукурузную. Можно смешивать муку пополам, можно добавить в тот же блин для цвета сок свеклы, он выходит красный. Можно разнообразить это. Я больше использую подсолнечное масло, но для вкуса сливочное масло дает кремовый привкус, который подсолюнечное не даст. Поэтому делаю пополам", - заявила Левензон.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Студия OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости