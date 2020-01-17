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17 января • обновлено в 17:42
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Мародеры в Иране похищали вещи погибших пассажиров рейса МАУ

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На месте крушения самолета МАУ в Иране были замечены мародеры, которые собирали вещи погибших пассажиров.

Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. По его словам, территория, где упал Boeing, не охранялась надлежащим образом.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... Иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", – рассказал он.

Рувин отметил, что личные вещи жертв, которые уцелели, помогли определить причину авиакатастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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