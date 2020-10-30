Marietta презентувала хітову композицію "Буду твоя"

Вячеслав Буткалюк, Obozrevatel Видео 08:30, 30.10.2020

Співачка Marietta зізналась кому адресує пісню "БУДУ ТВОЯ" і розкрила секрети ідеальних стосунків із чоловіком

Записувала нові пісні, подорожувала Україною і плекала стосунки з чоловіком, з яким разом більше 10 років, - це наповнення карантинного життя про яке особисто розповіла виконавиця, радіоведуча та тревел-блоґерка, в рамках проекту TheGuest на Obozrevatel TV.

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