Что такое праздники на двоих, чем привлекательна Одесса зимой, как не замечать хейтеров в соцсетях и как преодолеть семейные кризисы, – обо всем в рамках проекта TheGuest рассказала певица, радиоведущая и тревел-блогер Marietta.

Клип "Буду твоя" снимали студенты постпродакшн школы Инны Грабарь

Певица рассказала о визуализации в клипе формата live-концертов

Marietta раскрыла секреты отношений с мужем и как он относится к ее творчеству

Певица поделилась впечатлениями от зимней Одессы