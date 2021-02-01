Marietta презентовала клип "Буду твоя"

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Что такое праздники на двоих, чем привлекательна Одесса зимой, как не замечать хейтеров в соцсетях и как преодолеть семейные кризисы, – обо всем в рамках проекта TheGuest рассказала певица, радиоведущая и тревел-блогер Marietta.

  • Клип "Буду твоя" снимали студенты постпродакшн школы Инны Грабарь

  • Певица рассказала о визуализации в клипе формата live-концертов

  • Marietta раскрыла секреты отношений с мужем и как он относится к ее творчеству

  • Певица поделилась впечатлениями от зимней Одессы

The GuestОбозреватель TVшоу-бизнес

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