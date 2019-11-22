Музыкант из Швеции Мартин Молин создал свой собственный замысловатый музыкальный инструмент Wintergatan Marble Machine, который продемонстрировал на YouTube.

Wintergatan Marble Machine Cкриншот из видео

Над этим инструментом Мартин начал работать в 2014 году, в надежде потратить на проект не более пары месяцев. Но в результате он вручную изготавливал три тысячи деталей. На это у него ушел год и 2 месяца.

Wintergatan Marble Machine Cкриншот из видео

Помимо деталей ручной работы в машине есть детали от конструктора LEGO и большое количество дополнительных музыкальных инструментов, например, барабан и виброфон. Еще в работе машины участвует две тысячи металлических шариков, катающихся по пружинкам и трубочкам.

Wintergatan Marble Machine Cкриншот из видео

Сам инструмент собран по принципу марбл-машин – игрушек, которые приводит в действие металлический шар, передвигающийся по инструменту. Но в этом инструменте таких шариков очень много. Каждый шар имеет свое назначение и приводит в действие тот или иной механизм, придавая инструменту нужное звучание.

Wintergatan Marble Machine Cкриншот из видео

Конструкция инструмента получилась неподъемная, поэтому Мартин планирует создавать нечто подобное, но поменьше, или более мобильное, чтобы продемонстрировать это дело миру.

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