Марафон “хліба та видовищ” | Альо, гараж! REBOOT #320

Марафон “хліба та видовищ” | Альо, гараж! REBOOT #320267 Читать материал на украинском
Отже - “контрольний чекпоінт” для вітчизняних каральних органів - 1-е листопада.
І це один з ключових тезисів пресмарафону Президента Володимира Зеленського. Марафону, який, завдяки місцю його проведення, хтось з журналістів доволі влучно охрестив “марафоном хліба та видовищ”...
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