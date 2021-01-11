На станци метро Майдан Незалежности люди не соблюдают социальную дистанцию

Борис Бондарь Видео 18:38, 11.01.2021 Обновлено: 19:29, 11.01.2021
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