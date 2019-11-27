На Ютубе появился новый канал Magnetic Man, владелец которого делает удивительные здания при помощи магнитных шариков.

Удивительные сооружения из магнитных шариков Скриншот из видео

На этом Ютуб-канале можно найти различные сооружения - от строительства замков, автомобилей до бильярдного стола.

Удивительные сооружения из магнитных шариков Скриншот из видео

Чтобы строить такие красивые сооружения, необходимо быть внимательным к деталям. Этот парень тщательно использует различные магниты для оформления. Выглядит очень красиво.

Удивительные сооружения из магнитных шариков Скриншот из видео

Советую Вам посмотреть видео и своими собственными глазами увидеть это чудо.

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