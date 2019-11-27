Удивительные сооружения из магнитных шариков
На Ютубе появился новый канал Magnetic Man, владелец которого делает удивительные здания при помощи магнитных шариков.
Удивительные сооружения из магнитных шариков
Скриншот из видео
На этом Ютуб-канале можно найти различные сооружения - от строительства замков, автомобилей до бильярдного стола.
Удивительные сооружения из магнитных шариков
Скриншот из видео
Чтобы строить такие красивые сооружения, необходимо быть внимательным к деталям. Этот парень тщательно использует различные магниты для оформления. Выглядит очень красиво.
Удивительные сооружения из магнитных шариков
Скриншот из видео
Советую Вам посмотреть видео и своими собственными глазами увидеть это чудо.
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