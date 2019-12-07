Шанхайский маглев - самый быстрый поезд в мире

Шанхайский маглев — серебряный чемпион скоростного движения среди поездов.

Недавно определившимся скоростным лидером стал другой японский поезд — JR-Маглев.

самый быстрый поезд в мире скриншот из видео

самый быстрый поезд в мире скриншот из видео

Именно его экспериментальные поездки показали скорость в 603 км/ч. Японская технология магнитной левитации несколько отличается от реализованной в Китае — левитация осуществляется с помощью сверхпроводящих магнитов. На практике это означает большую стабильность движения. Изменился вид железнодорожного полотна и конструкция самого поезда.

самый быстрый поезд в мире скриншот из видео

самый быстрый поезд в мире скриншот из видео

Особенностью технологии является ее эффективность только на больших скоростях, что предполагает наличие колесных пар у поездов для движения на скорости менее 100 км/ч.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!