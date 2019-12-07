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7 декабря • обновлено в 12:38
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Шанхайский маглев - самый быстрый поезд в мире

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Шанхайский маглев — серебряный чемпион скоростного движения среди поездов.

Недавно определившимся скоростным лидером стал другой японский поезд — JR-Маглев.

самый быстрый поезд в мире

самый быстрый поезд в мире

скриншот из видео

самый быстрый поезд в мире

самый быстрый поезд в мире

скриншот из видео

Именно его экспериментальные поездки показали скорость в 603 км/ч. Японская технология магнитной левитации несколько отличается от реализованной в Китае — левитация осуществляется с помощью сверхпроводящих магнитов. На практике это означает большую стабильность движения. Изменился вид железнодорожного полотна и конструкция самого поезда.

самый быстрый поезд в мире

самый быстрый поезд в мире

скриншот из видео

самый быстрый поезд в мире

самый быстрый поезд в мире

скриншот из видео

Особенностью технологии является ее эффективность только на больших скоростях, что предполагает наличие колесных пар у поездов для движения на скорости менее 100 км/ч.

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