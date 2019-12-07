Шанхайский маглев - самый быстрый поезд в мире
Шанхайский маглев — серебряный чемпион скоростного движения среди поездов.
Недавно определившимся скоростным лидером стал другой японский поезд — JR-Маглев.
самый быстрый поезд в мире
скриншот из видео
самый быстрый поезд в мире
скриншот из видео
Именно его экспериментальные поездки показали скорость в 603 км/ч. Японская технология магнитной левитации несколько отличается от реализованной в Китае — левитация осуществляется с помощью сверхпроводящих магнитов. На практике это означает большую стабильность движения. Изменился вид железнодорожного полотна и конструкция самого поезда.
самый быстрый поезд в мире
скриншот из видео
самый быстрый поезд в мире
скриншот из видео
Особенностью технологии является ее эффективность только на больших скоростях, что предполагает наличие колесных пар у поездов для движения на скорости менее 100 км/ч.
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