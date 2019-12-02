M1 Music Awards: вопросы, которые не решаются задать журналисты организаторам музыкальной премии

Пятая "юбилейная" премия M1 Music Awards, ежегодная музыкальная премия, которая была основана телеканалом "М1" в 2015 году, не принесла никаких неожиданностей: новых лиц - нет, в фаворитах проекты Потапа (продюсера "Алексея Потапенко").

Для того, чтобы понять всю ограниченность "звездного" состава премий, следует лишь напомнить, что за 5 лет её существования, Тина Кароль - получила 6 статуэток. За ней следует группа Время и Стекло; 5 наград от музыкального телеканала "М1", дуэт Потап и Настя и Дмитрий Монатик имеют по 4 награды, а также Светлана Лобода, The Hardkiss и Макс Барских были отмечены трижды.

В целом, наибольшее количество номинаций, по состоянию на 2019, имеют Время и Стекло (17), Тина Кароль (15), Дмитрий Монатик (13) и Потап и Настя (9). Больше номинаций и ни одной победы имеют Наталья Могилевская, Злата Огневич, Ольга Цибульская - 5 номинаций. За пять лет...

Трудно не заметить, что на фоне полного отсутствия новых имен украинского шоу-бизнеса, которые должна была, в частности, открывать такая премия, регулярно награждаются исполнители, которые гастролируют по России, не могут похвастаться легальной продажей своих альбомов, а большинство исполнителей продюсирует одна компания.

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