Главная Новости
16 октября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Людмила Русалина: Happy Leaf нет аналогов на рынке Украины

58 Читать материал на украинском

Конопляная пряжа или конопляные волокна - известны еще до нашей эры, как материал, из которого изготавливали одежду и обувь.

Украинцы не исключение - продукты питания, одежда, рыболовные сетки, лекарства из конопли, - все это часть нашей культуры. Сегодня, так называемая cannabis-продукция снова в фаворе.

Это настойка, содержащая экстракт каннабиса. Напиток уже дважды получил высшую награду на Международном конкурсе Best Drink.

Компания Петрус представила настойку Happ Leaf в рамках фестиваля коноплеводства на днях проходил в столице. Президент компании Людмила Русалина говорит, что на ее ликеро-водочном заводе не боятся экспериментировать, там всегда ищут новые ниши на рынке, предлагают интересные решения и вкусы для украинских и иностранных потребителей.

Сегодня продукция Петрус экспортируется в следующих государств мира: США, Китай, Молдова, Армения, Азербайджан, страны Балтики, Африки, Италия, Испания, Германия, Польша, Канада.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "СПЕЦРЕПОРТАЖ " на OBOZREVATEL.

Темы
СПЕЦРЕПОРТАЖ OBOZ REPORT
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости