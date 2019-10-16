Людмила Русалина: Happy Leaf нет аналогов на рынке Украины

Конопляная пряжа или конопляные волокна - известны еще до нашей эры, как материал, из которого изготавливали одежду и обувь.

Украинцы не исключение - продукты питания, одежда, рыболовные сетки, лекарства из конопли, - все это часть нашей культуры. Сегодня, так называемая cannabis-продукция снова в фаворе.

Это настойка, содержащая экстракт каннабиса. Напиток уже дважды получил высшую награду на Международном конкурсе Best Drink.

Компания Петрус представила настойку Happ Leaf в рамках фестиваля коноплеводства на днях проходил в столице. Президент компании Людмила Русалина говорит, что на ее ликеро-водочном заводе не боятся экспериментировать, там всегда ищут новые ниши на рынке, предлагают интересные решения и вкусы для украинских и иностранных потребителей.

Сегодня продукция Петрус экспортируется в следующих государств мира: США, Китай, Молдова, Армения, Азербайджан, страны Балтики, Африки, Италия, Испания, Германия, Польша, Канада.

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