Любомир Левицкий прокомментировал назначение новой руководительницы Госкино

Известный украинский режиссер и продюсер Любомир Левицкий в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал назначение новой руководительницы Госкино в Украине и ответил на вопросы ведущего, почему он не занимает эту должность.

"Я думаю, что я не на ее месте, так как это расходится с моими планами. Я создаю истории на два часа. А ее задача: создать историю навсегда", - заявил Левицкий.

Режиссер выразил надежду, что новая руководительница нас приятно удивит.

"Здесь всегда есть две стороны. Одна сторона - было принято решение взять человека из другой сферы. Сейчас так в ИТ-компаниях топменеджеров набирают. Берут человека из другой сферы. Потому что они могут принять решение, не свойственные менеджерам, которые долго работают в этой сфере. Я надеюсь, что это именно так и было. Я думаю, надо дать ей время. Сейчас больше проблема в создателях, чем в руководителях", - отметил режиссер.

Он добавил, что вся информация о необходимых изменениях в кинематографе Украины уже собрана, чиновники просто должны воплотить ее в жизнь.

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