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14 января • обновлено в 16:36
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Львиная доля тех, кто работает в Украине, могут остаться без пенсии

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В Украине львиная доля работающих останется без пенсий.

Ежегодно средний стаж 60-летних сокращается, а требования к нему растут. В результате далеко не все украинцы смогут получить выплату вовремя – им придется работать до 63 и 65 лет.

Подробнее о том, почему работающие рискуют остаться без выплат и какие требования нужно выполнить для того, чтобы выйти на пенсию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Движемся в пропасть: украинцы рискуют остаться без пенсий

Через восемь лет в Украине только половина 60-летних сможет выйти на пенсию. Остальным, подсчитали в Минсоце, придется работать до 63 и 65 лет. Такие прогнозы в первую очередь касаются тех, кому сейчас около 30-40 лет и кто все еще не спешит зарабатывать стаж. Если после 50 исправить ситуацию уже не получится, то в 30 еще есть шансы позаботиться о будущем.

Главные цифры:

  • 45% украинцев, которые достигли 60-летия, через восемь лет будут вынуждены работать до 63 и 65 лет;

  • Украина входит в топ-15 стран с худшей демографической ситуацией;

  • без реформ в здравоохранении, создания высокооплачиваемых легальных рабочих мест и сокращения смертности, уже в 2050-м население сократится на 28%;

  • Несколько лет работы без оформления могут лишить права на пенсию.

Главная проблема – украинцы работают неофициально, трудятся "фрилансерами", ездят на сезонные заработки и мало беспокоятся о своем будущем. Уже сейчас такая ситуация привела к огромному дефициту в Пенсионном фонде. Собранных с работающих взносов не хватает.

Ситуация со стажем в Украине ухудшается ежегодно, констатирует ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. Перекос произошел еще в 80-х, с того момента стаж 60-летних украинцев постепенно сокращается.

А с 2004-го, когда ввели новые правила (в том числе перестали засчитывать в стаж учебу после школы), ситуация обострилась еще больше. "Поменялась структура занятости. Можно утверждать, что стаж тех, кто выходит на пенсию, будет сокращаться ежегодно. Тут целая совокупность факторов – с 2004-го начали учитывать только тот стаж, за который работодатели платили взносы. Также государство решило не платить за студентов. А если с магистратурой учеба в высшем учебном заведении может занимать 5-6 лет, заработать на пенсию становится еще сложнее", – рассказывает ученая.

Ухудшается и общая демографическая ситуация. Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, говорится в данных ООН. Такими темпами уже в 2050-м население сократится на 28%, при этом каждый третий будет старше 60 лет. Ни одна пенсионная система такой расклад не выдержит – работающие просто не смогут содержать такую армию пенсионеров.

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