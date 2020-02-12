Лутковскую заменили в ТКГ: комментарий военного эксперта

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он высказался по поводу изменений в трехсторонней контактной группе, где Геннадия Кузнецова назначили вместо Лутковской.

"Лутковская была довольно профессиональная. Профессионально делала свою работу. Она со своими коллегами действительно пыталась найти всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России. Я думаю, что это только начало, и не исключено, что изменится едва не полправительства, а возможно есть желание и все правительство переформатировать", - заявил Мусиенко.

По его мнению, Алексея Гончарука сейчас поддерживает много международных партнеров, в том числе и МВФ. Поэтому, чтобы его заменить, Ермаку придется искать равнозначную фигуру.

"Говорят разное, и что Гончарука именно Богдан привел", - добавил Мусиенко.

Мусиенко также дал прогнозы относительно того, какой будет судьба депутатов от "Слуги народа", с которыми связаны скандалы.

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