Специалисты компании Parker Brothers Concepts, изготавливающей футуристические и концептуальные транспортные средства для киноиндустрии, с конца 2016 года занимались созданием концепта транспортного средства для передвижений по поверхности других планет членов космических экспедиций.

Футуристический луноход Скриншот из видео

Футуристический луноход Скриншот из видео

В результате этого на свет появилось нечто, весьма напоминающее Batmobile, фантастический автомобиль, на котором ездил Бэтмен, герой известной серии фантастических фильмов. Марсианский транспорт имеет шесть колес, его кузов и остальные узлы изготовлены исключительно из углеродного волокна и алюминия, а передвигается он за счет энергии солнечных лучей.

В кабине этого космического "джипа" могут разместиться четыре астронавта. А его задняя часть представляет собой автономную лабораторию, которую можно отсоединить от транспортного средства, предоставив ей возможность проведения ряда исследований в автоматическом режиме.

Футуристический луноход Скриншот из видео

Футуристический луноход Скриншот из видео

К сожалению, этому транспортному средству не суждено будет побывать ни на Марсе, ни на другой планете. В настоящее время ровер демонстрируется в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде, а позже он будет использован в рамках тура "Summer of Mars", организованного НАСА в образовательных целях.

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