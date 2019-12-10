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10 декабря • обновлено в 16:44
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Футуристический луноход

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Специалисты компании Parker Brothers Concepts, изготавливающей футуристические и концептуальные транспортные средства для киноиндустрии, с конца 2016 года занимались созданием концепта транспортного средства для передвижений по поверхности других планет членов космических экспедиций.

Футуристический луноход

Футуристический луноход

Скриншот из видео

Футуристический луноход

Футуристический луноход

Скриншот из видео

В результате этого на свет появилось нечто, весьма напоминающее Batmobile, фантастический автомобиль, на котором ездил Бэтмен, герой известной серии фантастических фильмов. Марсианский транспорт имеет шесть колес, его кузов и остальные узлы изготовлены исключительно из углеродного волокна и алюминия, а передвигается он за счет энергии солнечных лучей.

В кабине этого космического "джипа" могут разместиться четыре астронавта. А его задняя часть представляет собой автономную лабораторию, которую можно отсоединить от транспортного средства, предоставив ей возможность проведения ряда исследований в автоматическом режиме.

Футуристический луноход

Футуристический луноход

Скриншот из видео

Футуристический луноход

Футуристический луноход

Скриншот из видео

К сожалению, этому транспортному средству не суждено будет побывать ни на Марсе, ни на другой планете. В настоящее время ровер демонстрируется в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде, а позже он будет использован в рамках тура "Summer of Mars", организованного НАСА в образовательных целях.

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