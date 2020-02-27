Лукашенко заявил о готовности к добровольной интеграции с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к цивилизованной интеграции с Россией, однако не потерпит понуждения к этому.

Как передает БЕЛТА, свою позицию белорусский лидер высказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе – "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", – возмутился Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным всегда инициировал реальную интеграцию двух государств в сфере экономики и жизни людей, однако с сохранением суверенитета и независимости.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", – выразил свое недовольство белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители. Политик убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

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