Лукашенко засняли с автоматом в руках возле Дворца независимости в Минске

Дарья Дурова Видео 19:57, 23.08.2020
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