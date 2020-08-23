Главная Новости
23 августа • обновлено в 20:31
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Лукашенко засняли с автоматом в руках возле Дворца независимости в Минске

221

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Дарья Дурова Дарья Дурова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости