Лукашенко назвал главную проблему Беларуси

Ярослав Маркин Видео 15:17, 5.09.2020 Обновлено: 15:17, 5.09.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

СБУ разоблачила священника РПЦ, который пытал украинцев на Донбассе. Фото

Школы в Украине закроются в конце сентября, а в ноябре будет, как в Италии, – инфекционист

Более 250 тыс. больных COVID-19 и коллапс медицины: озвучен наихудший сценарий на осень в Украине

Мошенники воруют данные украинцев с телефонов и создают фейковые переводы: как работают схемы

Сын "слуги народа" сбил ребенка в Кривом Роге: все подробности