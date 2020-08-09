Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Видео 12:38, 9.08.2020 Обновлено: 12:38, 9.08.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

В сети рассказали о романе Лукашенко с 23-летней "Мисс Беларусь": кто она и как выглядит

Кравчук: я знаю, как вернуть Донбасс, есть четкие красные линии, уже подписывал соглашение о распаде СССР

На Одесщине в девятиэтажке оборвался лифт с 10-летним ребенком. Фото

Медведев рассказал, как Грузия "обьявила России войну"

Девятилетнему Герману нужна срочная операция на сердце: ребенок борется за жизнь