"Лос Бандо" – в 19:15 замечательный детский фильм на OBOZREVATEL

Obozrevatel Видео 07:00, 10.02.2021 Обновлено: 20:10, 10.02.2021

Наперегонки со временем, полицией и родителями – навстречу мечте!

Отправляемся в путешествие вместе с группой начинающих музыкантов из Норвегии. Друзья направляются через всю страну, чтобы принять участие в рок-фестивале.

Номинация на "Хрустального медведя" за лучший художественный фильм для юношества, Берлинский кинофестиваль, 2018.

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