Даунхілл на лонгборді - це швидкісний спуск з гори

За допомогою такої манери їзди, можна відчути всі емоції, які на тебе накочуються, коли ти стаєш на свій лонгборд і починаєш спуск з пологого схилу.

Вирушаючи в дорогу, ти відчуваєш радість і адреналін від того, що тобі вдається балансувати на такій швидкості.

Замислюєшся, що тебе чекає попереду і куди дороги ведуть.

Сутність полягає в досягненні максимальної швидкості при спуску з гори.

Є кілька технік, коли райдер лежить або стоїть на дошці, що дозволяє зменшити силу тертя з повітрям за допомогою аеродинаміки.

Навіть коли сильно хочеться загальмувати, ти долаєш себе і свій страх.

При швидкісному спуску таке бажання буде виникати неодноразово і часто буває важко впоратися психологічно.

До того ж, досвідчені лонгбордісти знають, що цього ні в якому разі робити не можна.

При спробі загальмувати на величезній швидкості, Ви обов'язково ризикуєте отримати травми - особливо переломи обох ніг.

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