Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы.
С помощью такой манеры езды, можно ощутить все эмоции, которые тебя накрывают, когда ты становишься на свой лонгборд и начинаешь спуск с пологого склона.
Отправляясь в путь, ты чувствуешь радость и адреналин от того, что тебе удается балансировать на такой скорости.
Задумываешься, что тебя ждет впереди и куда эти дороги заведут.
Смысл данного вида спорта заключается в достижении максимальной скорости при спуске с горы.
Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы.
Скриншот из видео
Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы.
Скриншот из видео
Есть несколько техник, когда райдер лежит или стоит на доске, что позволяет уменьшить силу трения с воздухом при помощи аэродинамики.
Даже когда сильно хочется затормозить, ты преодолеваешь себя и свой страх.
Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы.
Скриншот из видео
Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы.
Скриншот из видео
При скоростном спуске такое желание будет возникать неоднократно и часто бывает трудно справиться психологически.
К тому же, опытные лонгбордисты знают, что этого ни в коем случае делать нельзя.
При попытке затормозить на огромной скорости, Вы обязательно рискуете получить травмы - особенно переломы обеих ног.
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