С помощью такой манеры езды, можно ощутить все эмоции, которые тебя накрывают, когда ты становишься на свой лонгборд и начинаешь спуск с пологого склона.

Отправляясь в путь, ты чувствуешь радость и адреналин от того, что тебе удается балансировать на такой скорости.

Задумываешься, что тебя ждет впереди и куда эти дороги заведут.

Смысл данного вида спорта заключается в достижении максимальной скорости при спуске с горы.

Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы. Скриншот из видео

Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы. Скриншот из видео

Есть несколько техник, когда райдер лежит или стоит на доске, что позволяет уменьшить силу трения с воздухом при помощи аэродинамики.

Даже когда сильно хочется затормозить, ты преодолеваешь себя и свой страх.

Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы. Скриншот из видео

Даунхилл на лонгборде - это скоростной спуск с горы. Скриншот из видео

При скоростном спуске такое желание будет возникать неоднократно и часто бывает трудно справиться психологически.

К тому же, опытные лонгбордисты знают, что этого ни в коем случае делать нельзя.

При попытке затормозить на огромной скорости, Вы обязательно рискуете получить травмы - особенно переломы обеих ног.

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