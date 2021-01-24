В Лондоне вспыхнул дым у здания парламента Британии

Марина Лисничук Видео 15:43, 24.01.2021 Обновлено: 15:48, 24.01.2021

В центре британской столице Лондоне 24 января сработала пожарная сигнализация в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент. Подробнее о ЧП читайте на OBOZREVATEL.

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