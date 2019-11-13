Литва предложила ускорить вступление Украины в ЕС: комментарии эксперта

Глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в прямом эфире ObozTV прокомментировала заявления о поддержке евроинтеграции Украины со стороны Литвы.

"Я очень благодарна нашим коллегам из Литвы за то, что они инициировали обсуждение этого вопроса на уровне Европарламента. Уже довольно давно, несколько лет после того, как начали работать соглашения об ассоциации, речь идет о том, что нужна диверсификация между подходами ЕС к тем странам, которые имеют соглашения об ассоциации и тем, которые их не имеют. Еще прошлый созыв Европарламента принимал решение о подходе "Восточное партнерство+", которое было бы направлено на развитие отношений с Украиной, Грузией и Молдовой. И сейчас речь идет о развитии концепции "Восточное партнерство+", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что в мае будет происходить очередной саммит, и к тому времени будет принято решение о дальнейших действиях.

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