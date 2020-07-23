Лилия Багирова | острый вопрос

Видео 20:00, 23.07.2020

На острые вопросы ответила продюсер, блогер и волонтер, Лилия Багирова

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители Obozrevatel TV и читатели OBOZREVATEL.

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