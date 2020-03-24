Коронавирус в Киеве: в Александровской больнице приготовились к "встрече"

Врач Александровской клинической больницы Киева Александр Васильев в эфире ObozTV рассказал о готовности медучреждения к приему больных коронавирусом COVID-19.

По его словам, больница сейчас так перестроена, чтобы принимать инфекционных пациентов. Сейчас в инфекционном отделении Александровской клинической больницы находится приблизительно 30 пациентов.

"Хочу сразу развенчать миф о том, что в Александровскую больницу едет множество скорых помощей. У нас абсолютно спокойное предоставление скорой медицинской помощи. Все пациенты, которые поступают по скорой помощи, не находятся в очередях. Они получают нормальную помощь", - сообщил Васильев.

"Есть очередь людей, которые сами хотят приехать и пройти тесты. Вследствие того, что эти люди не всегда ведут себя адекватно, принято решение, что возле корпусов будет находиться охрана", - добавил он.

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