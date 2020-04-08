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8 апреля • обновлено в 21:50
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Коронавирус без симптомов: врач рассказала о нетипичном случае в Украине

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В Украине зафиксирован случай бессимптомного заболевания коронавирусом COVID-19.

У заразившейся женщины был лишь один симптом – усталость. Об этом в эфире ObozTV рассказала семейный врач Виталина Олещенко.

Медик в хронологическом порядке изложила все события, предшествовавшие выявлению коронавирусной инфекции. Так, в среду, 1 апреля, к ней обратилась женщина с жалобами на усталость. "При осмотре: температура 36,6, сатурация 99, в легких хрипов нет, видимых воспалительных процессов слизистых – нет. Диагностирована усталость, назначено пить воду, придерживаться карантинного режима, самоизолироваться. И, конечно, быть со мной на связи".

Спустя 4 дня пациентка позвонила врачу и сообщила, что "общая слабость нарастает и появляется одышка. Пациентка не может глубоко вдохнуть". "Мы принимаем решение, что надо сдать общий анализ крови и я рекомендую пациентке сделать компьютерную томографию (КТ) легких".

Вечером воскресенья, 5 апреля, пришел результат общего анализа крови, "и это анализ здорового человека. Лейкоциты были несколько понижены, скорость оседания эритроцитов – 15. До этого мы сдали С-реактивный белок, это маркер воспаления, и он был 5, в норме", - пояснила врач.

В Украине зафиксировано заражение коронавирусом без симптомов

В Украине зафиксировано заражение коронавирусом без симптомов

В понедельник, 6 апреля, пациентка делает КТ легких и заключение гласит: "Левосторонняя верхнедолевая полисегментарная пневмония. Коронавирусная инфекция под вопросом".

Семейный врач приняла решение провести экспресс-тест на коронавирус. Он был сделан и показал, что "пациентка уже очень долго болеет коронавирусной инфекцией". Далее тест сделали ее 14-летней дочери, он также оказался позитивным. Но тест ребенка показал, что "дочь, скорее всего, имеет стойкий иммунитет".

Вечером того же дня семейный врач приняла решение делать ПЦР-тест, "чтобы выявить самого возбудителя в верхних дыхательных путях". Она вызвала карету скорой помощи, медики приехали в защитных костюмах, в масках, перчатках и очках.

Далее врач и медики скорой позвонили в вирусологическую лабораторию, где им пояснили, что "ПЦР-тесты можно сделать в дежурной больнице этого района". Но в дежурной больнице заявили, что сделают тест только в случае госпитализации пациентки.

Пациентке было сказано, что, "если нет острых симптомов, ни температуры, ни кашля, то вам лучше оставаться дома и на госпитализацию не соглашаться. Пациентка отказывается от госпитализации, я ее отправляю домой, набрав ПЦР-тесты сама", – рассказала врач.

"Сегодня я сама повезу их в вирусологическую лабораторию на собственном транспорте", - сообщила она. В этом контексте Виталина Олещенко озвучила предложение, чтобы "на каретах скорой помощи были пробирки с физраствором, чтобы они самостоятельно могли набрать эти анализы и передавать их в вирусологическую лабораторию".

Врач заявила, что этот "нетипичный и абсолютно непротокольный" случай говорит о том, что случаев заражения коронавирусом намного больше. "Если такие тесты будут делать работники скорой помощи, статистика у нас станет совершенно другой. И тогда люди поймут, что действительно это пандемия и это очень страшный вирус, который может наделать очень плохих вещей", – предупредила она.

Врач порекомендовала обращаться к семейному врачу при любых симптомах, "потому что, как видите, коронавирусная инфекция может протекать с абсолютно низкой симптоматикой".

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 8 апреля коронавирусом в мире заразились уже почти 1,5 миллиона человек. В Украине количество больных выросло до 1668. Умерли 45 человек, излечились 29.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Коронавирус Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Новости ObozTV
Место
Украина
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Здесь дело не в усталости, а в том, что пневмония может протекать с невысокой температурой. А главный симптом это то, что человек не может вдыхнуть на полную грудь с первого раза. И написано здесь все верно. К сожалению, в нашей стране на это не обращают внимание большинство врачей.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Если так, то таких больных может быть гораздо больше - с усталостью не каждый пойдет у врачу, и вполне возможно, что может протекать даже и без усталости, как проверить ?
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Устала ? Пусть отдохнёт. Отдохнула вставай работай.. чего по врачам шароеб..ся ? От чего она устала от кухни и кастрюль ?от дочери ? Вы думают еще себе болячек курицы ...
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