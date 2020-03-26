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26 марта • обновлено в 22:36
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Самоизоляция. Что это? Как правильно это делать?

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Семейный врач Вита Олещенко в эфире ObozTV рассказала, как правильно самоизолироваться в условиях карантина из-за коронавируса.

По словам врача, самоизоляция должна продолжаться не менее 14 суток. В это время человека не должны навещать родственники и знакомые. Также рекомендуется запастить двухнедельным запасом продуктов.

Человек, который проживает не один, должен находиться в собственной отдельной комнате и общаться с родными только в маске.

Помещение должно очень хорошо проветривается, необходимо каждый день проводить влажную уборку.

Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости и только в маске.

В случае проявления симптомов болезни необходимо немедленно уведомить об этом медицинских работников.

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