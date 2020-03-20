"Возможен сценарий Италии": врач обратилась к украинцам из-за карантина

Семейный врач Вита Олещенко в эфире ObozTV обратилась к украинцам из-за коронавируса и призвала строго соблюдать режим самоизоляции.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к украинцам. В стране карантин. Это не каникулы, это не отпуск. Самоизолируйтесь. Не ходите на природу распивать спиртные напитки. не ведитесь на то, что уровень алкоголя в крови убивает возбудителя - это неправда, фейк", - заявила Олещенко.

"Единственное, что спасет украинцев - карантин. Иначе мы пойдем по пути и по сценарию Италии, и это будет очень плохо. Уважаемые, единственный метод уберечься - самоизоляция. Будьте здоровы", - добавила она.

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