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6 декабря • обновлено в 13:54
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Фрирайд - спорт для психов

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Еще десять лет назад людей, занимающихся фрирайдом, то есть катающихся подальше от классических трасс, считали законченными психами. Однообразное катание по зализанному и пологому не вписывалось в новаторский характер их субкультуры и, главным образом, того предмета, на котором эти люди спускались с горы.

Фрирайд - спорт для психов

Фрирайд - спорт для психов

Скриншот из видео

Фрирайд - спорт для психов

Фрирайд - спорт для психов

Скриншот из видео

Фрирайд стал той каравеллой, на которой альпийские Колумбы открыли Америку девственных склонов. Они же стали катализаторами появления таких понятий как бэккантри и ньюскул. Именно благодаря фрирайду появились лыжи новой геометрии, для трассы, для паудера, для парка и т.д.

Горы есть горы и они серьезны.

Фрирайд - спорт для психов

Фрирайд - спорт для психов

Скриншот из видео

Фрирайд - спорт для психов

Фрирайд - спорт для психов

Скриншот из видео

Ведь при внетрассовом катании вы предоставлены самому себе, нет маркировок, нет сеток, есть неожиданные скальные сбросы, предательские валуны, трещины, лавины и еще много разного. Необходимо не только хорошо кататься, но и уметь "читать" рельеф, предвидеть погоду, планировать маршрут.

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