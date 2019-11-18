Летючі тварини роботи
Німецька компанія Festo, яка займається розробкою роботизованих систем, втілила в життя проект з декоративними роботами, які можуть чудово урізноманітнити офісне життя.
Робот - літаюча білка
Скріншот з відео
Головною особливістю цих роботів є те, що вони здатні літати і навіть симулювати поведінку тварин.
Робот - літаюча білка
Скріншот з відео
В цьому їм допомагає візуальна система стеження, яка необхідна для коректної роботи цих дивних створінь.
Робот - літаюча білка
Скріншот з відео
Ви можете на власні очі переконатися в унікальності цих роботів переглянувши відео.
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