Лето, прощай: прогноз погоды на 1 сентября от ObozTV

Погода в Украине в первый день осени обещает быть солнечной, а местами даже жаркой.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября.

На западе ясно и сухо. Температура днем +31 градус, ночью +13.

На севере также безоблачное чистое небо и отсутствие осадков. Дневной максимум +28, ночной минимум +14.

На востоке будет преобладать солнечная сухая погода. Воздух прогреется до +29, ночью столбик термометра опустится до +14.

Южные регионы и Крым ожидает хороший погожий день. Температура воздуха в течение дня +30, ночью на термометрах +16.

В центральных областях, по прогнозу, солнечная сухая погода. Температура днем +28, ночью термометры покажут +14.

В Киеве аналогичная ситуация – ясно и сухо. Дневной максимум +29 градусов, ночной минимум +18.

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам Укргидрометцентра начало сентября порадует теплой и солнечной погодой. Но уже с середины месяца следует ждать похолодания.

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