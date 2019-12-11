Сооснователь Google Ларри Пейдж инвестировал средства в разработку новейшей версии "летающего автомобиля", для управления которым не потребуется лицензии пилота.

Презентация рабочей версии летательного аппарата BlackFly состоялась в Калифорнии в июле месяце. Теперь же стали известны дополнительные подробности о проекте. Так, его расчетная дальность полета составит около 40 км, а максимальной скорость – 100 км/ч. В описании говорится, что это одноместный аппарат с восьмивинтовой двигательной установкой, распределенной на два крыла.

Летательный апарат Скриншот из видео

Летательный апарат Скриншот из видео

За счет способности вертикально взлетать и садиться мультикоптер BlackFly сможет подняться в воздух и приземлиться в любой точке – будь то населенный пункт или пересеченная местность, причем садиться он сможет как на грунт, так и на водную поверхность. Стоит отметить, что пока регуляторы разрешили использование аппарата только за чертой города.

Летательный апарат Скриншот из видео

Летательный апарат Скриншот из видео

Но самое интересное то, что стартап обещает выпустить свой одноместный электросамолет по цене, которая не превысит стоимость обычного кроссовера. Первые модели, по словам компании, должны будут поступить в продажу уже в следующем году.

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