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4 декабря • обновлено в 13:43
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Woodcracker

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В США начали использовать новое устройство по вырубке деревьев, которое называется Woodcracker, что в переводе с английского – дроворуб.

Его преимуществом перед классической вырубкой с использованием бензопил является высокая скорость.

Woodcracker

Woodcracker

Скриншот из видео

Эту установку можно прикрепить на любой трактор и использовать в различных условиях. Она отлично справляется с задачей, может разрубить практически любое дерево, и, что немаловажно, есть возможность переместить срубленное дерево в место свалки.

Woodcracker

Woodcracker

Скриншот из видео

Устройство приводится в действие благодаря мощному гидравлическому механизму.

Woodcracker

Woodcracker

Скриншот из видео

С одной стороны расположены ребристые зубья, с другой – хорошо заточенное лезвие большого размера.

Woodcracker

Woodcracker

Скриншот из видео

Установка буквально разрезает древесину, что позволяет очень быстро очистить участок от ненужных деревьев.

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