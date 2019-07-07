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Легальный каннабис приносит нам 170 млн евро в год - посол Нидерландов

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O расследовании катастрофы MH17, имидже Украины и легализации марихуанны.

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Эдуард Хукс – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Украине, и Тарас Ратушный – бывший пресс-офицер Нацгвардии, а сейчас Представитель Украинской ассоциации медицинского каннабиса..

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Автор
Татьяна ПоповаТатьяна Попова
Тема
Евроинтеграторы
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