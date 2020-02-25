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25 февраля • обновлено в 17:56
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"Лебединое озеро" на воде: новаторский спектакль харьковской оперы

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Первый заместитель генерального директора Харьковского академического нацтеатра оперы и балета имени Николая Лысенко Игорь Тулузов отвечал на вопросы ведущих программы "Бурчук LIVE".

Он прокомментировал новаторскую премьеру балета "Лебединое озеро" на воде.

"Наш театр официально основан в 1931 году, но сейчас мы будем праздновать 150-летие со дня первого стационарного театрального представления в Украине. Мы первый украинский стационарный оперный театр", - заявил Тулузов.

Он отметил, что аналогичные представления были в мире, но эта постановка является первой для Украины и она является авторской, то есть не повторяет другие подобные представления.

"Это непростой проект в техническом плане. У нас два "сухих" акта, то есть они проходят на традиционном линолеуме, и два "мокрых" акта. Мы уже провели семь спектаклей, и всегда были аншлаги. Мы показывали спектакль не только в Харькове, но также и во Брюсселе", - добавил Тулузов.

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