“Права рука” нардепа, геймер-економіст, Пашинський в СІЗО та ін. | Альо, гараж! REBOOT #319 175

Отже, як казала Аліса з Дивокраю, з кожним днем ситуація навколо “все дивніше чи дивовижніше”.

Новий голова Нацполіції, невдовзі після свого призначення на посаду, висловився за легалізацію проституції...

Сумнозвісне відео 18+ з нардепом Іллею Кивою в головній ролі, вже на Порнохабі

Микола Азаров раптом з'явився в прямому ефірі одного з вітчизняних телеканалів. Дуже плакав…

Сергій Пашинський вже в Лук'янівському Централі..

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!