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9 октября • обновлено в 18:16
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“Права рука” нардепа, геймер-економіст, Пашинський в СІЗО та ін. | Альо, гараж! REBOOT #319

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Отже, як казала Аліса з Дивокраю, з кожним днем ситуація навколо “все дивніше чи дивовижніше”.

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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