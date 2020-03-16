ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ "ЛЮДИНА РОКУ-2019" ОТРИМАЛИ ДИПЛОМИ

Отримати статуетку "Людина року" та піднятись на п'єдестал загальнонаціонального визнання, - мрія кожного успішного українця.

Але оголошений по всій країні карантин навряд чи дозволить провести церемонію нагородження в Національній опері України Про це Аркадій Райцин повідомив під час урочистого нагородження дипломами всіх лауреатів загальнонаціональної програми "Людина Року - 2019".

У столичному ресторані "Чайхона GOLD" зібрались лауреати в національних номінаціях,володарі кількох спеціальних премій і відзнак. Для 24-ї програми "ЛЮДИНА РОКУ-2019" був обраний слоган "Натхнення перетворень". Він втілив в собі щирі надії на зміни, без яких неможливо уявити Україну цивілізованою європейською країною.

А найкращих українських фахівців загальнонаціональна програма надихає на нові ще більш високі цілі. І власне цим вже чверть століття займається програма "Людина Року" - відзначає справжніх професіоналів, які своєю діяльністю вносять реальний, визнаний внесок у розвиток соціально-економічного, культурного та суспільного життя України.

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