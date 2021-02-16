Украинцы с Занзибара вернулись в Киев

Виктория Довгань Видео 10:39, 16.02.2021 Обновлено: 10:40, 16.02.2021

Украинские туристы, которые на протяжении трех суток не могли вылететь с острова Занзибар, наконец вернулись домой. Их самолет приземлился в "Борисполе" около 10 утра.

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